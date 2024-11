Si è giocato in Calabria ben prima del maltempo e lo spettacolo al coperto è stato, tutto sommato, abbastanza gradevole. L’ultima amichevole tra Bisignano Group e Tonno Callipo Vibo ha lasciato sensazioni positive in vista del torneo di Serie B, che inizierà sabato prossimo. Il livello è ulteriormente alto rispetto a quello registrato nella scorsa stagione, le squadre calabresi dovranno combattere strenuamente almeno per mantenere la categoria senza grossi affanni.

Dopo aver annullato l’amichevole prevista una settimana fa, a causa dell’assenza dei palleggiatori in casa cratense, la gara ha avuto compimento proprio nella terra di Sant’Umile con squadre per nulla sparagnine in campo. La partita è stata a tratti davvero godibile, le indicazioni tattiche stanno cominciando a maturare con determinazione. Non manca nemmeno la voglia di stupire, in alcuni casi, il pubblico sempre caloroso sugli spalti, erano più di un centinaio i presenti al test.

I biancazzurri allenati da D’Amico hanno vinto per 3-1, mostrando una buona intesa e una capacità di saper contenere gli avversari nelle fasi di maggior pressione. Ci sono note positive anche guardando alla crescita del gruppo, i talenti locali come Esposito e Amodio sembrano già ben affiatati, Bongiorno ha già una leadership sul fronte offensivo abbastanza spiccata: dei nuovi acquisti è il pallavolista che ruba maggiormente l’attenzione.

Le indicazioni positive non mancano nemmeno in casa Tonno Callipo, nonostante la sconfitta in questa amichevole. Tanti i giovani che potranno mettersi in luce nelle prossime settimane, coach Piccioni saprà gestire al meglio dei ragazzi in rampa di lancio. Del resto, finito il precampionato la mente va già ai prossimi impegni. Entrambe le compagini esordiranno sabato prossimo, partendo dal Bisignano che ospiterà un avversario temibile come il Bronte alle ore 18.30. La Tonno Callipo, invece, sarà ospite del Letojanni alle 18, la prima delle tante trasferte sicule che prevederà il Girone H.