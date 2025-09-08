Una vittoria conquistata con fatica dagli azzurri del ct calabrese, che subiscono e ribaltano più volte il risultato. Kean e Politano guidano la rimonta, Raspadori firma il quarto gol, mentre Tonali decide nel secondo dei sette minuti di recupero

Una vittoria conquistata con fatica (troppa) per l’Italia di Rino Gattuso nelle qualificazioni al Mondiale 2026. A Debrecen, in Ungheria, gli azzurri hanno sofferto per gran parte della partita contro Israele, trovandosi in svantaggio dopo l’autogol di Locatelli al 17′. La squadra guidata dal Ct calabrese ha faticato a trovare ritmo e idee, rischiando più volte di subire il raddoppio.

Il pari arriva al 41′ grazie a Kean, che con un bel tiro dalla distanza centra il secondo palo. Nel secondo tempo, Israele torna in vantaggio con Dor Peretz al 54′, ma l’Italia risponde subito: Kean firma il 2-2 al 56′ con un gran destro, e Politano decide il match al 60′, sorprendendo la difesa avversaria su assist di tacco di Retegui.

Nonostante alcuni svarioni difensivi e l’assalto israeliano, l’Italia resta in piedi e trova il quarto gol con Raspadori. Israele non molla e accorcia le distanze a tre minuti dal triplice fischio con uno sfortunato autogol di Bastoni. Ma non finisce qui: Dor Peretz sorprende la difesa azzurra dopo una punizione e firma il 4-4.

La partita non smette di emozionare e Tonali sorprende il portiere israeliano con un tiro-cross nel secondo dei sette minuti di recupero. Al 93’ ci prova anche Orsolini, che conclude ma viene murato dalla difesa avversaria. A pochi istanti dalla fine Israele sfiora il 5-5, ma Di Lorenzo manda in angolo. Dopo il corner arriva il fischio finale: questa pazza partita finisce qui.