Sono fratelli e colonne portanti della squadra di basket di Gioia Tauro, che da anni primeggia in Calabria. Un legame di sangue e passione, tra Francesco e Giuseppe Russo, che fa le fortune della Cestistica Gioiese. La compagine di pallacanestro, che milita nella Prima Divisione Regionale, anche quest’anno ha iniziato in modo superlativo la stagione vincendo tutte le gare e comandando la classifica davanti i team di Catanzaro, Soverato e Pellaro. Un gruppo coeso formato da atleti locali, guidati dal capitano, il ventottenne Francesco Russo, il quale da otto edizioni consecutive si aggiudica il titolo di capocannoniere del torneo con oltre 25 punti di media a partita. Insieme al fratello Giuseppe, che di anni ne ha 22, scendono in campo per portare in alto il nome della propria città, Gioia Tauro, in giro per i palazzetti sportivi della Calabria. Un percorso condiviso nel DNA, che vede il basket come una questione di famiglia.

«Il nostro interesse per questa disciplina è nato dall'esempio di mio papà Graziano che era dirigente ai tempi in cui la squadra di basket a Gioia Tauro era presieduta da Muscolino-. spiega ai nostri microfoni Francesco -. Ringraziamo i nostri genitori per averci trasmesso questa bellissima passione che coltiviamo da quando eravamo piccolissimi. I primi passi in questo sport con mio fratello li abbiamo mossi in città, poi abbiamo avuto una parentesi nelle giovanili della Viola di Reggio Calabria quando militava in A2 e a Lamezia in Serie C. Siamo tornati a Gioia Tauro dal 2016 e, nonostante abbiamo avuto altre proposte, la volontà è stata sempre di rimanere qui. È un grande onore rappresentare i colori della nostra città».

I due fratelli hanno come idoli le stelle del basket Micheal Jordan e Kobie Bryant. Mirano a fare sempre meglio e a continuare a crescere uniti dall’amore per questo sport.

«Ci aiutiamo molto e ci consigliamo sempre per soddisfare al meglio le richieste di coach Polimeni e aiutare la squadra- riferisce Francesco – I nostri compagni sono ragazzi speciali. Siamo molto legati e il mio augurio è di ottenere tante soddisfazioni insieme».

Staff e prima squadra Cestistica Gioiese

La società sportiva dilettantistica Cestistica Gioiese, guidata da Aldo e Antonio Travia, è un punto di riferimento per tutta la comunità. Con un progetto improntato sui giovani del vivaio, mira a far crescere i ragazzi in un ambiente sano, prospero di sani valori.

Questi i componenti della prima squadra: Salvatore De Gregorio; Antonio Romeo; Emanuele Nicoletta; Giovanni Ventra; Francesco Pezzimenti; Giovanni Zumbo; Michelangelo Germanò; Andrea Monea; Jacopo Cutrì; Simone Lupoi; Vladimir Oleksiuk; Simone Costa; Alessio Dominici; Andrea Cento; Alessandro Caratozzolo.