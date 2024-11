La divisione regionale 1 calabrese di basket è stata dominata nella sua fase regolamentare dalla capolista incontrastata Cestistica Gioiese. La formazione allenata da coach Polimeni, e trascinata dal top scorer del torneo Ciccio Russo, guida la classifica con 36 punti. Conclusa la regular season ha preso il via la fase intermedia ad orologio. Nella prima uscita in trasferta contro il Botteghelle, la squadra viola ha imposto la propria legge. I pianigiani sono matematicamente già qualificati alla post season final four, che affronteranno per tentare il salto di categoria in serie C. Così come avevano provato nella passata stagione, in cui erano usciti sconfitti solo nell’ultimo atto, nella finale contro la Asd Stinger di Reggio Calabria.

Un fattore che rende il percorso della Cestistica Gioiese ancor più speciale è che il team è formato da tutti ragazzi del vivaio. La squadra disputa le gare interne presso la struttura del Palamangione nel quartiere Marina di Gioia Tauro, e ad ogni incontro può contare sul supporto di un pubblico numeroso e caloroso. Gli appassionati di basket in città sono molti, e la società sportiva dilettantistica Cestistica Gioiese è un punto di riferimento. Guidata dai fratelli Aldo e Antonio Travia, con il supporto del responsabile del settore giovanile, nonché coach della prima squadra, Giuseppe Polimeni, la compagine è molto attiva con le formazioni under 19, under 17 e i più piccoli, che rientrano nella Asd Basket Allan.

«Dopo 13 anni di lavoro stiamo raccogliendo i frutti - afferma Aldo Travia -. Il progetto si fonda sui giovani, che possono crescere in un ambiente sano e confrontarsi con altri atleti di tutta la regione. L'obiettivo è riuscire a disputare campionati nazionali di serie C e B e con il settore giovanile partecipare a competizioni interregionali. Ma per fare questo passo in avanti c'è bisogno di una struttura dove giocare e allenarsi meglio attrezzata, e che qualcuno ci supporti economicamente».

La classifica Dr1 Calabria

Gioiese 36

Pollino 30

Nuovo basket Soverato 26

Basket Pellaro 24

Vis 20

Pianopoli 20

Botteghelle 12

Bim Bum 8

Ccb 8

Nuovo Basket Soccorso 4