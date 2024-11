L'Atalanta vince l'Europa League, superando nettamente il Bayer Leverkusen con un perentorio 3-0 nella finale disputata questa sera. Grande protagonista della sfida di Dublino è stato Ademola Lookman, autore di una tripletta straordinaria che ha regalato ai nerazzurri il primo trofeo europeo della loro storia.

La cronaca del match

Un momento della gara

L'Atalanta è partita subito forte, dimostrando di voler dettare il ritmo del match. Al 12' minuto, l'insistita azione dei nerazzurri si è concretizzata con un cross di Zappacosta che ha attraversato tutta l'area di rigore. La palla è arrivata sui piedi di Lookman, che, a porta praticamente vuota, non ha avuto difficoltà a insaccare, portando i suoi in vantaggio.

L'entusiasmo degli uomini di Gian Piero Gasperini - vecchia conoscenza del Crotone - è proseguito senza sosta, e al 26' è arrivato il raddoppio. Lookman ha messo in scena una serpentina incredibile, saltando due difensori del Leverkusen prima di scagliare un missile imprendibile alle spalle del portiere Kovar. Il secondo gol ha dato ancora più fiducia alla squadra bergamasca, che ha continuato a dominare il campo.

La serata magica di Lookman, e dell'Atalanta, si è completata al 75' minuto. Il nigeriano ha ricevuto palla e, con una finta di corpo, ha prima mandato fuori tempo la difesa avversaria, sterzando a sinistra per poi incrociare con il mancino. Il suo tiro potente non ha lasciato scampo a Kovar, sigillando il risultato sul 3-0. È il gol che mette il punto esclamativo sul primo trofeo europeo delle Dea e sulla prima Europa League vinta da una squadra italiana.