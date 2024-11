Il Crotone Calcio ha presentato la campagna abbonamenti per il campionato di Serie B 2018/2019, lanciando l'hashtag #QuelloCheCiLega, con riferimento non solo all'attaccamento verso i colori rossoblu, ma anche alla vicende che hanno visto il club protagonista in questa estate strana per il mondo del calcio. Come noto, la questione stadio è ancora ferma al palo, per questo la società ha pensato la campagna in virtù dei 9mila posti presenti allo Scida, quindi non considerando le strutture amovibili che accolgono parte della Tribuna e della Curva Sud. E' prevista la prelazione dal 21 al 27 agosto nel ticket point di via Giuseppe di Vittorio, nei punti Listicket e on line. I vecchi abbonati dei settori “nuovi”, che non saranno utilizzati, potranno rinnovare l'abbonamento negli altri settori a prezzi da “vecchio abbonato”.

La vendita libera inizierà dal 28 agosto fino al 2 settembre, e vedrà la reintroduzione delle tariffe “Family” nei settori Distinti e Tribuna: questa promozione permetterà al nucleo famigliare di abbonarsi a prezzi vantaggiosi. Ovviamente servirà un'autocertificazione tramite un modulo che si può scaricare o dal sito ufficiale del club, o ritirare al ticket point. Il Crotone Calcio ha assicurato che l'abbonamento sarà comprensivo di tutte le gare del campionato, anche qualora la competizione dovesse subire modifiche nel numero delle squadre che vi partecipa.

«Abbiamo dovuto aprire la campagna per i soli settori bassi – ha dichiarato il presidente Gianni Vrenna – con la speranza che più in là si possano creare le situazioni per poter usufruire di tutto lo stadio. Abbiamo cercato di contenere al massimo i prezzi perchè vorremmo che il Crotone, a prescindere dalla Serie A, venisse seguito da tutti, anche dalla provincia. Abbiamo studiato il pacchetto “Family” per permettere alle famiglie di portare allo stadio anche i bambini, a costi ridottissimi».

«L'appello che faccio ai tifosi – conclude Vrenna – è che la società c'è, lo ha dimostrato in questa campagna soprattutto nel trattenere i calciatori, vuole a tutti i costi ritornare in Serie A, e con questa campagna ha messo nelle condizioni tutti di abbonarsi. E adesso sta a loro dare un segnale della vicinanza a questa società, ai calciatori e alla città».

Sul fronte mercato, a poche ore dal termine, il Crotone – durante la conferenza stampa - ha comunicato l'acquisto a titolo temporaneo, di Sauli Aapo Kasperi Vaisanen dalla Spal. Il difensore finlandese classe ’94, che ha compiuto 24 anni lo scorso 5 giugno, nella passata stagione ha giocato in Serie A con i ferraresil e in precedenza ha giocato in patria e in Svezia. Sauli vanta anche ben 10 presenze con la maglia della Nazionale finlandese. Centrale difensivo, Vaisanen è alto 188 centimetri, è dotato di un ottimo senso della posizione ed è una vera e propria garanzia nella difesa a tre.