Le parole di Trocini alla vigilia del match contro i siciliani: «Sarà l’ottava partita in meno di un mese, dobbiamo stare sul pezzo e non possiamo fermarci»

Sarà Ragusa-Reggina la prossima tappa del campionato di Serie D per gli amaranto. La squadra di Bruno Trocini è pronta alla trasferta siciliana, che arriverà dopo la vittoria nel recupero contro il Lamezia e sarà l'ennesima meta del folle tour de force per Barillà e compagni.

Leggi qui per tutte le info del match: orario, convocati, formazioni e arbitro.

Orario Ragusa-Reggina

La sfida fra Ragusa-Reggina si giocherà alle ore 15:00 di domenica 29 ottobre e sarà valida per il decimo turno del campionato di Serie D, girone I.

Dove si gioca Ragusa-Reggina

Ragusa-Reggina si giocherà allo stadio Aldo Campo, impianto casalingo della formazione siciliana, tornato agibile proprio in occasione del match contro la squadra di Bruno Trocini.

Le parole di Trocini

Bruno Trocini ha rilasciato ai microfoni del club amaranto le dichiarazioni di presentazione di Ragusa-Reggina.

«La classifica non deve ingannare. Il Ragusa è una squadra ben costruita e non sarà assolutamente una partita facile. Dovremo essere bravi a leggere le varie situazioni e a interpretare i momenti che cambieranno di volta in volta durante i novanta minuti. Cham, Zanchi e Rosseti non sono ancora totalmente recuperati e Parodi non sarà disponibile per domenica. Oltre a Barillà, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ci sono diversi giocatori che non sono al meglio. Col Ragusa sarà l’ottava partita in meno di un mese, dobbiamo stare sul pezzo e non possiamo fermarci. La squadra sta lavorando duramente e con la giusta concentrazione. Credo che questi ragazzi vadano sostenuti ogni giorno di più».

Convocati

Trocini riesce a portare a Ragusa Nino Barillà, uscito con una distorsione alla caviglia dalla sfida con il Lamezia. Come detto dall'allenatore amaranto, ancora out Cham, Zanchi e Rosseti, sempre fuori dai convocati Bolzicco, che sarà disponibile dall'8 novembre in poi. Assente anche Parodi, si rivede Girasole.

La lista dei convocati della Reggina per il match con il Ragusa: Martinez, Velcea, Aquino, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Barillà, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco, Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.

Probabili formazioni

Con l'assenza di Parodi, Zanchi e Cham dovrebbe essere Dervishi il terzino destro della difesa a quattro. Barillà non dovrebbe giocare dal primo minuto: a centrocampo Mungo e Salandria con Zucco. In avanti Coppola e Marras scalpitano.

Ragusa (3-4-2-1): Freddi; Manservigi, Porcaro, Brugaletta; Bamba, Ejjaki, Garufi, Vitelli; Oggiano, Maltese; Romano.

Reggina (4-3-3): Martinez; Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner; Salandria, Zucco, Mungo; Marras, Provazza, Coppola. Allenatore: Trocini.

Arbitro Ragusa-Reggina

L’arbitro della sfida sarà il signor Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, coadiuvato da Marchesin di Rovigo e Roselli di Avellino.