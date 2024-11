La partita si presentava complicata è così è stato per almeno tre tempi su quattro. Rari Nantes Auditore Crotone contro BricoBros Arechi Salerno - cioè scontro tra prima e terza in classifica di serie A2 girone sud, per la decima giornata di campionato - è stata in fortissimo equilibrio per due tempi e conclusa al terzo 8 a 6 per gli squali, dopo che le due prime frazioni hanno quasi sempre visto gli ospiti in vantaggio.

Si può anche dire che i ragazzi di Mister Checco Arcuri hanno voluto e non solo dovuto rincorrere, per qualche errore tecnico ma soprattutto perché si è voluto, strategicamente, far sfogare la fisicità “giovanile”, visto che i salernitani hanno certamente una rosa con una età media decisamente più bassa rispetto a quella dei crotonesi. Uno degli aspetti più belli è vedere, all'interno dell'infernale caldo della struttura geodetica della Piscina Olimpionica, la foltissima curva crotonese accanto ai salernitani incitare ed anche a volte "sfottere" gli avversari durante tutta la gara e soprattutto nei due tempi in cui BricoBros era avanti.

Alla fine però il punteggio ha dato ragione ai padroni di casa che hanno vinto 11 a 7, sottolineando non solo che i vari Lapenna, Caliogna, Maros Tkac (reduce dal quarto europeo con la Slovacchia) e, soprattutto, Massimo Giacoppo hanno fatto “pesare” esperienza e caratura, ma complessivamente è anche importante notare come saracinesca Ruggiero e compagni siano riusciti a prendere un solo goal in due tempi, dopo che durante i primi due, ne avevano incassati 6.

Ora che anche la Canottieri Napoli ha vinto sul Velo Ancona Nuoto per 7 a 4 in casa, la coppia di testa composta appunto assieme alla Rari nantes Auditore stacca la terza, che rimane BricoBros, con 4 punti di vantaggio per, almeno così pare per ora, giocarsi la prima piazza ed i sogni di gloria della A1.