Una tripletta per raggiungere un record straordinario nel calcio dilettantistico calabrese. Il nome di Filippo Rascaglia dell’Asd Mileto, 42enne, professione “bomber” resterà nella storia, con il conteggio totale che dopo la sfida di sabato scorso è salito a 301 reti. Un traguardo che tutti possono vantare e non solo per la straordinaria continuità che ci vuole per raggiungere tale somma, ma soprattutto per la pazienza nel non mollare mai e andare avanti, anche quando sembra che quel fatidico taglio del nastro sia lontanissimo. Il centravanti della squadra vibonese, che milita nel campionato di Terza Categoria, ha continuato a inseguire quel pallone, bloccando una clessidra (quella dell’età) che sembrava non scorrere più e piegandosi alla più solida voglia del centravanti di regalarsi un record difficilmente raggiungibile.

Il traguardo

Sabato 12 aprile 2025: è questa la data che Filippo Rascaglia ricorderà come uno dei giorni più belli della sua carriera sportiva. Era l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Terza Categoria e l’Asd Mileto, terzo in classifica, ospitava la Serrese in una gara senza mai storia e finita con un clamoroso 13-3 in favore dei biancorossi. E non solo Rascaglia taglia il nastro delle 300 esultanze, ma si porta anche il pallone a casa realizzando il gol numero 301 che significa tripletta. Insomma, ogni gol rappresenta un pezzo di storia, un’emozione che ha regalato ai tifosi e ai compagni di squadra nel corso degli anni. Un obiettivo che segnerà il suo nome tra i grandi del movimento dilettantistico soprattutto per perseveranza e rispetto. Continua a leggere su IlVibonese.it