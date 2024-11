I giallorossi hanno interpretato abbastanza bene la gara anche se è mancata concretezza sotto porta. Ora si attendono le gare del pomeriggio per capire in che posizione concluderanno questa prima parte di campionato

Il Catanzaro chiude male il girone d’andata e il 2023. Nel match andato in scena allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia contro la Reggiana. È bastato il gol di Girma a fine primo tempo per decidere la partita che comunque i giallorossi hanno interpretato abbastanza bene anche se è mancata concretezza sotto porta. Ora si attendono le gare del pomeriggio per capire in che posizione concluderà questa prima parte di campionato.

Reggiana-Catanzaro: primo tempo

Il Catanzaro parte bene e al quinto minuto ha una doppi chance per passare in vantaggio. Prima con Vandeputte che con il solito movimento a rientrare dalla sinistra costringe al volo Bardi, poi sulla respinta la palla finisce tra i piedi di D’Andrea che si libera bene da una marcatura e conclude a incrociare ma il tiro lambisce il palo e si perde sul fondo.

La Reggiana risponde con Gondo all’8’ ma Fulignati è miracoloso sul tiro da due metri dell’attaccante dei granata.

La partita prosegue senza particolari emozioni con le Aquile che fanno qualcosina in più senza pero creare pericoli, alla mezz’ora di gioco il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 35’ il Catanzaro si riaffaccia dalle parti di Bardi con Pontisso che ci prova con il tiro da fuori, la conclusione è abbastanza angolata ma il portiere granata riesce a respingere.

Ma al 41’ è la Reggiana a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Girma che sfrutta il buon traversone di Kabashi direttamente da calcio di punizione. Reggiana-Catanzaro 1 a 0, termina così la prima frazione di gioco.

Reggiana-Catanzaro: secondo tempo

Ritmi bassi a inizio ripresa. Dopo 10 minuti il Catanzaro ci prova con Ambrosino da fuori area, ma la sua conclusione è debole e Bardi blocca facilmente. Le Aquile cercano in tutti i modi di riportare il match in equilibrio, Krastev al 60’ riesce solamente a sfiorare con la fronte una palla servita al bacio da Vandeputte.

La compagine calabrese ci crede ma continua a sbattere sul muro granata innalzato da mister Nesta davanti a Bardi.

Ambrosino poi al 76’ ci prova direttamente da calcio di punizione, la conclusione dell’attaccante del Catanzaro è abbastanza angolata ma lenta e l’estremo difensore granata devia facilmente.

All’81’ invece la Reggiana va vicina al gol che avrebbe chiuso la partita con Portanova che da dentro l’area incrocia col destro ma la palla si perde di poco al lato.

A nulla serve il forcing finale dei giallorossi che chiudono il 2023 con la terza sconfitta consecutiva.

Il tabellino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo (1’st Libutti); Crnigoj (20’st Portanova), Girma, Gondo (30’st Antise). All. Nesta. A disp: Sposito, Satalino, Djamanca, Lanini, Romagna, Nardi, Pajac, Melegoni.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Krastev (17’st Krajnc), Brighenti, Scognamillo; Sounas (1’st Biasci), Verna (1’st Ghion), Pontisso, Vandeputte; D’Andrea (35’st Oliveri), Ambrosino. All. Vivarini. A disp: Sala Borrelli, Brignola, Stoppa, Pompetti, Biasci, Miranda, Katseris.

Arbitro: Camplone

Ammoniti: 23’ pt Scognamillo (C), 27’ pt Pieragnolo (R), 30’ pt Sounas (C); 22’ st Ghion (C), 23’ st Ambrosino (C), 30’ st Bianco (R), 42’ st Stoppa (C).