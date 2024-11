La gara valida per il 13esimo turno di Serie B è in programma domenica pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium

Le Aquile si preparano ad affrontare una nuova trasferta. Domenica pomeriggio alle 15 è in programma Reggiana-Catanzaro, gara valida per il 13esimo turno di Serie B. I giallorossi arrivano a questo match dopo il pari amaro maturato tra le mura amiche dello stadio Nicola Ceravolo con all’attivo 14 punti e la decima posizione in classifica occupata.

I giocatori allenati da mister però potranno contare sul dodicesimo uomo chiamato pubblico. Infatti secondo l’ultimo dato ufficiale dei 1828 biglietti venduti, 1408 sono stati staccati per il settore ospiti del Mapei Stadium. Questi vanno ad aggiungersi ai circa 7mila abbonati che seguono i granata ogni domenica. Insomma una cornice di pubblico per le grandi occasioni.