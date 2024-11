Un successo importante per il Cosenza che batte la Reggiana (0-1) al Mapei Stadium e ritrova l'appuntamento con la vittoria in trasferta, che mancava dalla passata stagione. Una vittoria fondamentale per rilanciare i rossoblù con Massimiliano Alvini che in conferenza stampa tira fuori tutto il suo orgoglio per difendere i suoi (da tutti): «Il Cosenza c'è sempre stato», il suo commento diretto.

Alvini: «Darò tutto per la salvezza del Cosenza»

«Primo tempo più che buono, nella corsa, nella pressione, negli scambi. Nel secondo abbiamo smesso di giocare e non mi è piaciuto. Abbiamo dato la possibilità a loro di poterci riprendere. C’è da migliorare su questo, ma alla fine penso che sia una vittoria meritata. Tanti non hanno letto la gara contro la Juve Stabia perché quella è stata una partita straordinaria da parte nostra, forse la migliore del campionato. Non si riesce ad andare sulla stessa lunghezza d’onda con tanti di voi (riferito ai giornalisti, ndr). Il calcio è un’altra cosa. Il Cosenza c’è sempre stato. Abbiamo fatto meglio contro la Juve Stabia di oggi. Stasera si sono cambiati tanti giocatori ma non sono mai cambiati i nostri principi di gioco, si sostituiscono le caratteristiche dei giocatori ma non l’idea. Darò tutto per la salvezza del Cosenza, non so se ce la faremo, ma mi sento di dire bravi ai ragazzi per averla voluta vincere a tutti i costi. Abbiamo bisogno dei tifosi sia in casa che in trasferta. Sono andato ad applaudirli. Hanno fatto tanti chilometri di martedì sera per seguirci. Un -4 è pesantissimo ed i ragazzi hanno bisogno del loro sostegno. Florenzi? Può fare ancora meglio. Se migliora può arrivare più su. Io ci credo tanto». Continua a leggere su CosenzaChannel