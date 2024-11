L'allenatore dei lupi ha parlato dopo il poker rossoblù in casa degli emiliani: «Contento di aver regalato una soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguono sempre in maniera numerosa e compatta»

Ieri sera il Cosenza è uscito in modo trionfale dal Mapei Stadium, dove ha ottenuto il successo per 4-0 contro i padroni di casa della Reggiana. Prima vittoria per il Cosenza di William Viali "bis" che, alla vigilia del match, aveva evidenziato come la sua squadra fosse pronta per vincere. «La prestazione di stasera è figlia delle ultime settimane – ha detto dopo il poker agli emiliani -. Da Brescia in poi avevo notato un cambio radicale. Con la Feralpisalò la raddrizzi, con il Palermo la riprendiamo e rischiamo di vincerla. I segnali c’erano e sono convinto che questo collettivo ha più qualità rispetto all’anno scorso. Quando c’è l’atteggiamento giusto, il resto vien da sé. Era anche una questione di conoscenza, ci serviva tempo».

Per quanto concerne la quota salvezza, Viali non fa tabelle. «Mancano 21 giorni alla fine del campionato ed è necessario destreggiarsi con grande equilibrio. Ora ci aspettano tre scontri diretti contro Bari, Ascoli e Spezia e sarà difficile. Non dobbiamo assolutamente distrarci, ma abbiamo mollato il freno a mano con cui viaggiavamo. Adesso – ha aggiunto – non accetto che qualcuno cali d’attenzione».

«Se c’è qualcosa che non mi è piaciuto? Oggi assolutamente niente. Ci tengo a sottolineare l’affetto dei tifosi quando siamo lontani da Cosenza – ha concluso Viali -. Ci seguono sempre in maniera numerosa e compatta, siamo contenti di aver regalato loro una soddisfazione. Speriamo di dargliela anche a fine stagione».