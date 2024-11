Gianluca Di Chiara, Gabriele Gori e Luca Valzania. Massimo Taibi e Gabriele Martino non si fermano e, sul calciomercato, sono vicini a tre nuovi colpi che regalerebbero a Inzaghi una squadra inevitabilmente proiettata alla lotta per il vertice. Andiamo con ordine: Di Chiara continua ad attendere la quadra fra il club amaranto e un Perugia che, proprietario del cartellino, sta provando a fare resistenza. Gli umbri cederanno il calciatore, sperano però di poterlo fare alle migliori condizioni possibili. Il destino del forte terzino però sembra segnato: l'ex Benevento vuole proseguire a Reggio, la distanza fra domanda e offerta è destinata a ricucirsi.

Valzania verso lo Stretto

La grande novità è il ritorno di fiamma fra la Reggina e Valzania. La dirigenza amaranto, nei giorni scorsi, aveva incassato la scelta del centrocampista di giocarsi almeno il pre-campionato a Cremona, sognando la Serie A. Già nei giorni scorsi il contatto si era riaperto, nel test di ieri contro il Crema il giocatore ha disputato 62 minuti prima di dare il cambio a Milanese. Gli ultimi colloqui hanno prodotto un forte avvicinamento, la trattativa viaggia verso l'esito positivo.

Qualora andasse in porto l'operazione, Inzaghi si ritroverebbe con un centrocampo in cui Crisetig, Obi, Valzania e Majer si giocherebbero le tre titolarità. Un reparto completo e robusto, forse fra i migliori della categoria.

Sfoltimento

A Valzania e Di Chiara, poi, va aggiunto l'ormai scontato ingresso di Gabriele Gori. La punta della Fiorentina sarà l'alternativa a Santander, giocandosi con il passare delle settimane la possibilità di superare il Ropero nella gerarchia. Non gli verrà messa pressione, torna da un problema di salute delicatissimo che ne ha rovinato la scorsa stagione, iniziata col botto (cinque reti nella prima metà) a Cosenza.

Successivamente si penserà alla necessità di reperire un terzino destro, individuato in Mario Sampirisi, ma sopratutto alle cessioni. In lista di sbarco ci sono diversi elementi. Il Cosenza ha puntato Situm ma anche Loiacono e Liotti, con quest'ultimo che però non vuole andar via da Reggio. Faty dovrebbe rescindere, Gavioli, Marcucci, Ejjaki scendere in C in prestito. Ricci è piaciuto molto a Inzaghi: resterà e sarà importante per il 4-3-3, Laribi invece è in cerca di collocazione. Da chiarire anche la posizione di Adriano Montalto, molto legato alla piazza. Aya, infine, è quasi dell'Avellino.

