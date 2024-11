Arrivato in punta di piedi in estate, il centrocampista classe 2003 si è preso una maglia da titolare sin da Marassi, in Coppa Italia, senza più mollarla

La Reggina si gode Giovanni Fabbian. Uno degli elementi più sorprendenti negli amaranto e nell'intero campionato di Serie B è proprio il giovane centrocampista classe 2003. Arrivato in punta di piedi in estate, Fabbian si è preso una maglia da titolare sin da Marassi, in Coppa Italia, senza più mollarla. Quando rientrerà Obi e quando Hernani entrerà in condizione, chiaramente, la concorrenza sarà serrata ma il ragazzo vuole continuare a essere protagonista.

L'Inter gongola

E, se la Reggina se lo gode oggi, chi lo farà un domani non è da meno. Stiamo ovviamente parlando dell'Inter,proprietaria del cartellino di Fabbian. Il suo valore si è già triplicato nel mese in cui, all'esordio fra i professionisti, ha messo a referto due reti sfiorandone altrettante. Le prime cinque partite di campionato, unite a quella di Coppa, hanno fatto intravedere un talento cristallino: il club milanese sorride, sperando già di avere un ragazzo già pronto (o potenzialmente cedibile in ottica plusvalenza).

Asse

In ogni caso, la buona valorizzazione di Fabbian pone le basi per un rinforzamento dell'asse di mercato fra Reggina e Inter, già aperto con Rigoberto Rivas e proseguito proprio con il centrocampista 19enne. Considerato il valore della cantera nerazzurra, un fattore di sicura rilevanza.