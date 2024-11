Primo big match dell’anno e prima sconfitta per la Reggina di mister Pergolizzi, battuta al Granillo dalla diretta concorrente Scafatese. Decide il match un rigore al 23’ di Ciro Foggia. Ai punti gli amaranto avrebbero meritato di pareggiare ma c’è da migliorare.

Il primo tempo

Partono aggressivi i ragazzi di mister Pergolizzi: Barillà conquista un calcio di punizione da buona posizione ma il tiro del capitano viene murato dalla barriera. Al 10’ grande anticipo di Bonacchi a centrocampo e palla ancora al 17, che scarica il sinistro ma è bravo Becchi a bloccare a terra. Cresce con il passare dei minuti la Scafatese: Esposito recupera un ottimo pallone su gestione goffa di Mariano, situazione di 3 vs 4 e serve Sowe, che per fortuna degli amaranto si allunga la sfera e spreca tutto.

La svolta arriva al 23’: bella triangolazione tra Aliperta e Foggia, con quest’ultimo che restituisce il pallone al capitano gialloblù, steso da Adejo. Calcio di rigore per la Scafatese, trasformato perfettamente dal numero 9. Quarto goal in due partite per il bomber napoletano. Il primo tempo termina con la Scafatese in vantaggio: la Reggina parte bene ma cala alla distanza e reagisce solo timidamente al vantaggio campano.

Il secondo tempo

Come accaduto nella ima frazione, la Reggina inizia bene anche la ripresa: subito propositivo sulla destra Vesprini, sul cui cross pasticciano l’ex Magri e Becchi ma questa volta la Scafatese è fortunata e il pallone va in corner. Occasione clamorosa al 55’ per gli ospiti: Sowe recupera palla e si invola verso la porta ma chiude troppo il tiro che finisce sull’esterno della rete.

Vibranti proteste da parte dei padroni di casa intorno al 60’: cross dalla sinistra e Becchi, nel tentativo di bloccare la sfera, per poco non se la mette dentro da solo. Secondo Barillà e compagni, la palla aveva varcato la linea ma non è dello stesso avviso l’arbitro. Amaranto vicinissimi al goal poco dopo: lancio in profondità per Porcino, anticipo di Becchi che lascia però il pallone sul dischetto per Ragusa che sbaglia un rigore in movimento, calciando incredibilmente a lato. Ora i ragazzi di mister Pergolizzi tentano il tutto per tutto: cross di Dall’Oglio, Becchi sbaglia l’uscita e poi Magri salva sulla linea su Bonacchi. La Reggina ci prova anche da fuori: il neoentrato Renelus si mette in proprio e sfiora l’eurogoal con un destro a giro che termina a lato di poco. Niente da fare per la Reggina, che non riesce a riacciuffare il match.

Il tabellino

REGGINA (3-5-2): Lazar; Mariano, Adejo (90’ Giuliodori), Bonacchi; Vesprini (75’ Forciniti), Dall’Oglio, Ba, Barillà (67’ Renelus), Porcino; Ragusa, Barranco. A disposizione: Martinez, Cham, Giuliodori, Urso, Laaribi, Forciniti, Curiale, Girasole, Renelus All. Pergolizzi

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Di Paola, Markic, Magri, Santarpia; Esposito, Aliperta, Vacca R.; Palmieri (60’ Gagliardi), Foggia (72’ Albadoro), Sowe (69’ Chiarello). A disposizione: Ascioti, Vacca A., Gagliardi, Albadoro, Armeno, Neglia, Chiarello, Cham, Potenza All. Fabiano

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio; Assistenti: Salvatore Barbanera e Giovanni Battista Citarda di Palermo

Marcatori: 23’ Foggia (SCA),

Note: Angoli: 7 Reggina, 2 Scafatese; Ammoniti: 47’ Vacca R. (SCA), 47’ Dall’Oglio (REG), 60’ Barillà (REG), 70’ Foggia (SCA) 72’ Becchi (SCA), 82’ Santarpia (SCA) ; Recupero: 1’ pt, 6’ st.