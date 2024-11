A 24 ore dalla scadenza per la presentazione dell'iscrizione al campionato non c'è il nome del possibile acquirente con l'ipotesi che la squadra venga iscritta dall'attuale società prima del closing

Continua a tenere banco la trattativa (top-secret) per la cessione della Reggina. Felice Saladini è sempre più vicino ai saluti a un solo anno dal suo arrivo in riva allo Stretto. Come da giorni vi raccontiamo, in casa amaranto si sta lavorando sul duplice aspetto: da un lato il completamento della domanda di iscrizione alla prossima Serie B; dall’altro, invece, sull’interesse poi divenuto vera e propria contrattazione per le quote di maggioranza del club.

Domanda

Ma ciò che i tifosi continuano a domandarsi è l’identità di chi è pronto ad acquistare la società di via delle Industrie. A oggi, quando mancano poco più di 24 ore alla scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, non c’è il nome del possibile acquirente. Da quanto raccolto, non dovrebbe trattarsi di un soggetto singolo, ma di una pluralità di individui attivi nel mondo dell’imprenditoria e geograficamente lontani da Reggio Calabria.

Ipotesi

Quelle che ancora risultano essere poco chiare sono le tempistiche: non è detto, infatti, che la cessione avvenga entro domani, se non altro in via ufficiale. Non va esclusa, infatti, l’ipotesi che la Reggina venga iscritta da Felice Saladini per poi arrivare all’annuncio del closing. Seguiranno aggiornamenti.