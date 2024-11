Amarezza e delusione: non si potrebbe descrivere meglio il pomeriggio della Reggina. Contro il modesto Pompei – peraltro nel bel mezzo di una rivoluzione e con poche certezze – gli amaranto non capitalizzano il doppio vantaggio targato Ragusa del primo tempo e portano a casa un solo punto. Nei secondi 45’ gli uomini di Trocini non entrano in campo e vengono puniti da De Luca (rigore) ed El Hilali. In virtù della vittoria del Siracusa contro la Scafatese, gli amaranto ora scivolano a -4 dalla vetta.

La cronaca del match

Partono bene gli ospiti: al 6’ goal annullato a Della Pietra, che aveva depositato in rete dopo una mischia in area di rigore. L’arbitro ha ravvisato un tocco di mano nella circostanza. Al primo affondo gli amaranto passano in vantaggio: Ragusa viene abbattuto in area da Troest e dagli 11 metri non sbaglia, trovando il terzo goal in campionato (il secondo su rigore). I goal diventano quattro intorno alla mezz’ora e questa volta il timbro è d’autore: Urso batte corto un calcio di punizione, servendo proprio Ragusa che fulmina Rizzuto con un bel destro all’angolino.

Il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi per la Reggina: fallo di mano di Girasole e calcio di rigore per il Pompei, con De Luca che realizza centralmente. 2-1 e partita riaperta. Reggina molto più in difficoltà rispetto alla prima frazione, sembrano ripresentarsi i soliti problemi di gioco. Gli amaranto non riescono più a rendersi pericolosi e all’86’ viene premiato il forcing pompeiano: grande giocata del neoacquisto Tompte, che salta due avversari e la mette in mezzo per El Hilali, appena entrato in campo al posto di De Luca, che da due passi non può sbagliare. Incredibile ciò che è accaduto oggi al Granillo: la Reggina non è riuscita a capitalizzare il doppio vantaggio e si è fatta riprendere dalla squadra di Gianluca Esposito.

Il tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Martinez; Vesprini, Girasole, Adejo, Malara (60’ Giuliodori); Laaribi, Ba (90’ Curiale); Ragusa (79’ Provazza), Urso (67’ Bonacchi), Perri; Barranco (77’ Rosseti). A disposizione: Lagonigro, Giuliodori, Provazza, Bonacchi, Rosseti, Curiale, Ndoye, Ingegneri, Renelus. All. Trocini

POMPEI (3-4-3): Rizzuto; Buschiazzo, Troest, Cinque; Aurino, Vitale (53’ Rosati), Bonavita, Antonacci; Della Pietra (70’ Tompte), De Martino, De Luca (81’ El Hilali). A disposizione: Pirone, Sparavigna, Tomolillo, Tompte, Megna, El Hilali, Agnelli, Bocchetti, Rosati. All. Esposito

Arbitro: Marco Gambirasio di Bergamo. Assistenti: Andrea Lattarulo di Treviglio, Domenico Damato di Milano.

Marcatori: 12’ rig. Ragusa (REG), 29’ Ragusa (REG), 50’ rig. De Luca (POM)

Ammoniti: 28’ Vitale (POM), 55’ De Luca (POM), 55’ Girasole (REG), 63’ Urso (REG), 66’ Laaribi (REG), 85’ Provazza (REG), 88’ Tompte (POM). Recupero: 0’ pt, 4’ st