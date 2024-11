Una vittoria darebbe la certezza di chiudere il 2022 in zona promozione, in virtù dei tre punti di vantaggio sui galletti e dei cinque sul Genoa quarto

Settimana lunga per la Reggina di Pippo Inzaghi. Dopo aver archiviato il mini tour de foce da tre partite in sette giorni, l'allenatore amaranto ha ritrovato, come tutti i colleghi, la possibilità di lavorare per sei giorni sulla prossima gara. Sabato al Granillo arriverà il Bari, in una sfida d'altissima quota. Una vittoria darebbe alla Reggina la certezza di chiudere il 2022 in zona promozione diretta, in virtù dei tre punti di vantaggio sui galletti terzi e dei cinque sul Genoa quarto.

Le possibili scelte

In virtù delle condizioni sopracitate, Inzaghi dovrebbe tornare ad affidarsi ai suoi big. In primis, tornerà in campo dal primo minuto Jérémy Ménez: il francese aveva iniziato in panchina a Como, ma col Bari sarà titolare. Insieme a lui ci dovrebbero essere Rivas e Canotto, nonostante Cicerelli e sopratutto Ricci non abbiano sfigurato al Sinigaglia.

In difesa, vista la sicura assenza di Gagliolo, scelta obbligata: con Cionek, ottimo a Como, ci sarà Camporese. A centrocampo Majer dovrebbe ritornare a fare il play basso, con Fabbian ed Hernani ai suoi lati.

Grande pubblico

Un match con una tifoseria gemellata, un'altra sfida al vertice, una città che inizierà a ritrovare i propri (tanti) fuorisede. Reggina-Bari ha tutti gli ingredienti per essere l'ennesima festa di sport stagionale al Granillo, appuntamento in cui l'impianto di viale Galilei rischia nuovamente di toccare i 15mila spettatori.

La prevendita è partita col botto, anche in virtù della piccola promozione lanciata dalla società, che ha pareggiato il costo dei biglietti di tre settori dello stadio (Gradinata equiparata alle curve al costo di 15 euro). La risposta è stata subito importante: sono già circa 5mila i tagliandi staccati, da aggiungere ai 4130 abbonati. Quota 10mila, quando ancora mancano più di 72 ore al fischio d'inizio, è vicina e l'idea che si superi il record stagionale registrato nel derby col Cosenza è tutt'altro che remota.

La classifica

Di seguito gli spettatori interni di questa stagione delle partite della Reggina. Sul podio, oltre al match coi lupi, anche i big match contro Frosinone e Genoa.

Reggina-Südtirol: 11.504

Reggina-Palermo: 13.013

Reggina-Cittadella: 9.197

Reggina-Cosenza: 15.417

Reggina-Perugia: 8.974

Reggina-Genoa: 14.005

Reggina-Benevento: 8.377

Reggina-Frosinone: 14.648