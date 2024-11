Il comico reggino Gennaro Calabrese non si smentisce mai. È di oggi l’ultima straordinaria imitazione il quale, con grande bravura impersonifica l’ex presidente della Reggina, Lillo Foti. Nello sketch il Calabrese, nei panni di Foti, fa gli auguri a Luca Gallo, il neo presidente della squadra, per la nuova avventura: «ha preso gli amaranto perchè ci vedrà la gallina dalle uova d’oro. Da lui vorrei pulcini. Spero non ci rimetta le penne». Il video è diventato subito virale. D’altronde non è la prima volta che Foti viene invitato da Calabrese il quale già negli anni passati ha creato e ideato tantissime gag con l’ex presidente amaranto.