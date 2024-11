di Matteo Occhiuto

Saranno giorni intensi per Lorenzo Crisetig e soci. La settimana del derby, per definizione, non è mai banale, specie quando la rivale risulta essere una delle squadre più accreditate al salto di categoria.

Sarà, quindi, uno scontro diretto, a cui Alfredo Aglietti spera di arrivare nel miglior modo possibile. Ieri i suoi ragazzi hanno ripreso la preparazione, dopo il giorno di riposo concesso domenica, all’indomani della vittoriosa amichevole di Lamezia disputata sabato.

Oggi per la Reggina doppia seduta, a porte aperte. Da mercoledì in poi, invece, solo una seduta quotidiana, con gli allenamenti di giovedì e venerdì che si terranno in mattinata, a porte chiuse.

Il programma completo:

Martedì 7 settembre – allenamento ore 9:30 ed ore 17:30 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Mercoledì 8 settembre – allenamento ore 17:30 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Giovedì 9 settembre – allenamento ore 9:30 (porte chiuse)

Venerdì 10 settembre – allenamento ore 9:30 (porte chiuse)