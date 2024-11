La squadra di Cozza viola il ‘Marcello Torre’ per 2-1 e mette in tasca l’intera posta in palio contro la Paganese. Succede tutto nel secondo tempo. Dall’Oglio apre le danze, Insigne, al tergo gol di fila, le chiude. Rete della bandiera casalinga di Deli

PAGANI – La Reggina di Ciccio Cozza brinda al primo successo stagionale. La squadra amaranto festeggia in trasferta, sul campo della Paganese, nella gara valevole per la seconda giornata di campionato. Al contrario di quanto accaduto contro la Casertana, questa volta Rizzo e compagni non si fanno beffare. Con la Paganese si portano in vantaggio, calano il raddoppio e lasciano solo le molliche agli avversari. Al “Marcello Torre” succede tutto nel secondo tempo. Dall’Oglio inventa una parabola imprendibile direttamente dalla bandierina e firma l’1-0 al 52’. Quindici minuti più tardi Di Lorenzo lancia Roberto Insigne sul filo del fuorigioco e per lo scugnizzo di Napoli arriva il terzo gol stagionale. Il secondo della Reggina alla Paganese, praticamente mai in partita. I campani fanno qualcosa in più nel finale quando arriva la rete della bandiera azzurro stellata. Un gol che serve a rendere meno amaro il boccone da mandare giù e che probabilmente avrà fatto arrabbiare Ciccio Cozza negli spogliatoi. Ma il tecnico amaranto può dormire sogni tranquilli. La Reggina c’è. E dopo oggi lo avranno capito anche le più dirette concorrenti. (ab)