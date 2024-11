L'allenatore di lupi Pierpaolo Bisoli guarderà il match dalla tribuna insieme al calciatore Luca Palmiero: entrambi sono squalificati. Ballottaggi aperti in ogni reparto, ma non in porta

Pierpaolo Bisoli guarderà il match dalla tribuna insieme a Luca Palmiero: entrambi sono squalificati. In ogni reparto sono aperti ballottaggi, ma non in porta. Matosevic è stato grande protagonista facendosi trovare ancora una volta pronto dopo il nuovo forfait di Vigorito. L’estremo difensore sloveno è praticamente certo di una riconferma a prescindere dalla disponibilità o meno dell’ex Lecce. In difesa invece cerca una maglia Rigione. Potrebbe ritrovarla al posto di Hristov. Ci sarebbe poi da decidere chi, tra lui e Camporese, sarà in mezzo a comandare la difesa. Sulle fasce Situm e Liotti favoriti su Di Pardo e Sy, mentre in mezzo c’è da capire le condizioni di Kongolo. Se l’olandese sta bene gioca insieme Carraro (più di Voca).

Occhio alla sorpresa Vallocchia che per grinta e caparbietà piace al tecnico bolognese. Florenzi non è al top. Davanti è un’incognita. Fino a sabato scorso i titolari, anche abbastanza inamovibili, erano Caso e Laura. Però con il Lecce Millico e Larrivey hanno segnato e giocato bene. Bisoli ha detto che toccherà ancora loro.

Probabile formazione

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Situm, Kongolo, Carraro, Vallocchia, Liotti; Larrivey, Millico. A disp.: Sarri, Hristov, Venturi, Florenzi, Voca, Gerbo, Di Pardo, Sy, Arioli, Caso, Laura. All.: Bisoli (squalificato)