È iniziata oggi la prevendita dei biglietti per Reggina-Cosenza, derby di Calabria in programma sabato alle ore 16:15. Una sfida sentita che, con le due squadre calabresi nei piani alti della classifica, sarà il match clou dell'ottava giornata del campionato di Serie B.

Info del botteghino

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all'ingresso del Centro Sportivo Sant'Agata, dal martedì a venerdì in due fasce orarie (10-13 e 16-19:30), sabato dalle 10 al fischio d'inizio.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l'acquisto online. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il biglietto presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Sogni e polemiche

Il club amaranto sogna l'ennesimo pienone: la speranza è di vedere al Granillo 15mila tifosi, sarebbe il record stagionale per le gare interne di Inzaghi e compagni.

Tuttavia, non saranno tanti i tifosi del Cosenza che si recheranno in riva allo Stretto. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, infatti, ha già pubblicato dalla settimana scorsa le proprie determinazioni. Le direttive per le Questure di Reggio Calabria e Cosenza sono la limitazione alla vendita dei tagliandi ai soli possessori della Tessera del Tifoso. Una restrizione che, come spesso accade, finirà per frustrare l'esodo dei tifosi silani.