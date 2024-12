Il pareggio dell’ultimo weekend contro la Nissa non è altro che la conferma di un dato di fatto: intorno agli amaranto regna il caos. E domani al Granillo ci sono in palio i quarti di finale di coppa contro l’Enna

«Siamo stati privi di cattiveria, furbizia e sfrontatezza»: queste parole di mister Trocini al termine della gara contro la Nissa riassumono alla perfezione il momento in casa amaranto. Al di là del rigore fischiato a favore dei padroni di casa – molto dubbio per utilizzare un eufemismo – la Reggina è in netta difficoltà. Difficoltà nel costruire gioco e nell’essere incisiva quando serve.

Un’assurdità considerando la rosa a disposizione che, nonostante qualche infortunio di troppo, rimane una delle più forti ed esperte del Girone I di Serie D. Una squadra che, però, fatica ad approcciare bene alle partite e ad avere continuità nell’arco dei 90’, come accaduto dieci giorni fa contro il Pompei.

In palio i quarti di finale di Coppa Italia

Non c’è neanche tempo di rifiatare: domani, 4 dicembre, sono in programma gli ottavi di Coppa Italia. Allo stadio Oreste Granillo arriva l’Enna, squadra in salute, reduce dalla vittoria al Razza contro la Vibonese. Il match di campionato contro i gialloverdi, con ancora Pergolizzi in panchina, è stato indubbiamente uno dei migliori disputati dagli amaranto in questa stagione: grande prestazione, con un sonoro 0-4 fuori casa.

Domani sarà un’altra storia, anche perché il malcontento intorno a Barillà e compagni continua a crescere. Oggi, peraltro, parte la finestra di calciomercato dicembrina: fino al 18 dicembre sarà possibile effettuare operazioni di calciomercato tra società dilettantistiche.

Un’occasione per provare a piazzare qualche esubero (e qualche over finora deludente) e provare a ingaggiare dei giocatori più funzionali al 3-5-2 che Trocini ha detto di voler costruire, ma soprattutto più “calati” nella categoria.