La Reggina è pronta a sciogliere le proprie riserve. Il club amaranto ha convocato domani alle ore 13:00 gli organi di stampa allo stadio Oreste Granillo per importanti novità circa l’organizzazione societaria.

Si alzerà, con ogni probabilità, il sipario sul nuovo organigramma che dovrebbe vedere la figura di Marcello Cardonacome nuovo presidente della società di via delle Industrie. Grande riservatezza, invece, sul nome del Dg. Non è da escludere che venga svelato qualche dettaglio anche sulla sede e sulle date del ritiro estivo degli amaranto.

Scadenze

Mentre al momento non si registrano ulteriori novità sul fronte Stellone, andrà capito il destino dei quattro giocatori amaranto a cui scadrà il contratto il 30 giugno: Stavropoulos, Denis, Lakicevic e Tommaso Aglietti.

L’aspetto sportivo, per ovvie ragioni, è stato accantonato nell’ultimo periodo, nei prossimi giorni ci saranno novità. Stesso discorso dicasi per il calciomercato: Taibi ha, da tempo, dei contatti frequenti con Sassuolo e sopratutto Fiorentinada cui dovrebbero arrivare giovani in prestito, ma per il momento c’è poco di definito.