Taibi, già a gennaio, aveva anticipato il suo ritorno in patria in estate ma i finlandesi nelle ultime ore hanno deciso di accorciare i tempi

La Reggina saluta Perparim Hetemaj. Il centrocampista finlandese è stato ceduto, anche un pò a sorpresa, prima della fine della stagione.

Taibi, già a gennaio, aveva anticipato il suo ritorno in patria in estate ma l’HJK Helsinki nelle ultime settimane ha deciso di accorciare i tempi, complice la chiusura del calciomercato in Finlandia, e ha prelevato l’ex Benevento e Chievo nella giornata odierna. Il club ha annunciato l’addio, Hetemaj lascia l’amaranto dopo 30 presenze e una rete in campionato, alla SPAL.

La nota

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società finlandese HJK Helsinki per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Perparim Hetemaj. Il club ringrazia Perparim per l’impegno dimostrato in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali.