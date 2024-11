Stellone e la Reggina, il matrimonio è quanto mai vicino. Entro la serata dovrebbe essere diffuso (finalmente) l’annuncio ufficiale del rinnovo: i rallentamenti degli ultimi giorni sono stati dovuti all’obiettivo legato al rinnovo automatico di un contratto che inizialmente avrà scadenza 30 giugno 2023. Tutto appare definito.

Movimenti di calciomercato

Contestualmente Taibi ha avviato diversi discorsi per la costruzione della rosa. Il primo colpo dovrebbe essere Mirko Gori del Frosinone: fedelissimo di Stellone, è un affare da giorni pronto a chiudersi. Si aspettava solo la chiusura anche con l’allenatore romano, sarà uno dei primi rinforzi per il centrocampo. Per un Gori che arriva (202 presenze con i ciociari), c’è un Bianchi che potrebbe andare via: il centrocampista è fortemente cercato dal Cesena di Mimmo Toscano, ha un contratto fino al 2023, in Romagna viene offerto un biennale.

Il dialogo tra Reggina e Fiorentina

La Reggina ha un discorso avviato da diversi giorni con la Fiorentina per attingere alcuni elementi della Primavera viola. I gemelli Pierozzi sono i giocatori che interessano di più: Edoardo, difensore, lo scorso anno ad Alessandria, e Niccolò,otto reti e cinque assist con la Pro Patria nella stagione 2021/22. L’affare si può chiudere e non è detto che l’asse calabro-toscano non consenta ulteriori arrivi in amaranto.

La questione portiere

Per difendere i pali, Taibi cercherà una soluzione simile a quella della stagione scorsa: un portiere esperto e uno giovane che partano alla pari giocandosi il post. Micai gode della stima di Stellone ma ancora manca l’accordo economico. Ravaglia è un’opzione, così come Cucchietti.