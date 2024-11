Contro i grigi il difensore centrale polacco sarà fuori per squalifica. Davanti a Turati andranno due fra Regini, Stavropoulos e capitan Loiacono

1530 minuti, mai uno fuori dal campo. Al netto di un rendimento in leggera flessione, Thiago Cionek è stata la più grande certezza della stagione della Reggina, non avendo mai saltato neanche un momento delle 17 gare giocate fin qui in campionato dagli amaranto.

Scelta forzata

Contro l’Alessandria, però, lo stop sarà obbligato, causa squalifica: i cinque gialli rimediati dal centrale polacco costringeranno Aglietti a pescare nel suo roster difensivo una coppia inedita. Le gerarchie consiglierebbero l’utilizzo congiunto dei due giocatori che si sono alternati fin qui accanto a Cionek: Regini e Stavropoulos.

Le quotazioni di questa coppia, che comunque vada sarà inedita, sono alte. Occhio, però, all’ipotesi di vedere Loiacono scalzare proprio il centrale greco, con cui proseguono i discorsi per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. In quel caso, Aglietti andrebbe a formare una coppia tutta italiana con l’ex Sampdoria affiancato dal capitano amaranto.

Delusione in biglietteria

Nella giornata odierna, è scattata la vendita libera dei biglietti di Reggina-Alessandria. Ad inizio settimana, nella giornata di martedì, era iniziata la cessione dei tagliandi, destinata però solo ai possessori del mini-abbonamento ideato nelle scorse settimane, che dava la possibilità di acquistare il titolo per assistere alla gara a metà prezzo. Un'iniziativa che non ha affatto scaldato i cuori dei tifosi: i dati parlano di una cifra che non si avvicina neanche ai mille tagliandi staccati. Da oggi, invece, parte la prevendita "normale". Qui tutte le info.