È un Massimo Taibi molto diverso quello che i tifosi della Reggina stanno vedendo in questa sessione di mercato.Accortissimo, sia nei fatti che nelle parole: il Ds sa bene di aver costruito in estate un'ottima squadra, che ha un equilibrio e una fisionomia ben definita.

Intervenire sarebbe rischioso perchè potrebbe mettere a repentaglio la quadratura che Inzaghi ha trovato in questi mesi. Del resto, però, delle piccole necessità ci sarebbero: una, quella del portiere, è stata già soddisfatta con Contini. La voglia successiva sarebbe di regalarsi un attaccante di spessore, che possa alternarsi (o anche giocare insieme) con Jérémy Ménez.

Forte su tutti

Al netto del nome di Coda, mai davvero a portata di budget, il nome che ruota nelle menti di Taibi e Inzaghi è quello di Francesco Forte. Pallino, da tempo, del direttore sportivo, è in uscita da Benevento, come testimoniato dalla sua iniziale panchina di domenica contro il Benevento.

La richiesta dei campani è stata elevata e ha raffreddato la trattativa. In più, come dichiarato apertamente in conferenza stampa: si vuol dare una chance, in questo gennaio, a Santander e Galabinov. Taibi, dunque, attende e osserva, attuando una tattica propria dei dirigenti maestri in questa tipologia di contrattazioni: giungere in prossimità degli ultimi giorni di calciomercato, nel tentativo di ottenere condizioni più vantaggiose. Qualcosa che ha reso celebre, per citarne uno, Adriano Galliani, sia a Milano sponda Milan che adesso al Monza.

Se non dovesse funzionare, il piano B, in caso si volesse aggiungere un elemento offensivo, sarebbe un under e gli occhi sono puntati su Lazetic, giovane elemento di prospettiva dei rossoneri.

Occhi sulla Ternana

Tornando proprio a Federico Santander, sono in rialzo le quotazioni per vederlo da titolare sabato contro la Ternana. La sfida fra gli amaranto e le fere, in programma sabato al Granillo, avrà delle importanti defezioni offensive da ambo le parti. Il Giudice Sportivo, infatti, ha dato un turno di stop Ménez, Favilli e Partipilo, arrivati alla quinta ammonizione stagionale. Verso il forfait anche Alfredo Donnarumma, ancora infortunato.

In casa Reggina, dunque, sarà ballottaggio fra l'ex Bologna e Gori. Negli umbri, invece, spazio a Pettinari, già in gol l'anno scorso al Granillo: toccherà a lui con Falletti scardinare la retroguardia amaranto.