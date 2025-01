La Reggina non fa sconti e porta a casa tre punti alla portata. Contro il Sant’Agata gli amaranto sbloccano il match con un rigore di Barillà, soffrono anche, ma sono bravi a chiuderla al momento giusto con Renelus e Barranco. 3-0 al Granillo, la Reggina continua l’inseguimento sul Siracusa e raggiunge il Sambiase.

La gara: il primo tempo

Trocini rispolvera Vesprini e Dall’Oglio dal primo minuto, preferendoli a Giuliodori e Laaribi, e conferma il tridente Ragusa-Barranco-Grillo.

I ritmi sono inizialmente blandi e la prima occasione per gli ospiti: Manfrellotti scappa a Girasole e calcia sul primo, dove è attentissimo Lagonigro.

Sul ribaltamento di fronte riparte forte la Reggina ed ecco il primo episodio del match: Barranco serve Ragusa, che viene steso da Nunzi in area di rigore. Calcio di rigore che, questa volta, capitan Barillà trasforma con grande freddezza. Polizzi spiazzato, 1-0 Reggina.

Gli amaranto non si accontentano e cercano subito il raddoppio: Grillo e Barranco provano a emulare il goal di Favara, ma questa volta il colpo di testa del nove non inquadra lo specchio. Il match diventa spigoloso, la Reggina non riesce a rendersi pericolosa con continuità.

A fine primo tempo è addirittura il Sant’Agata a sfiorare il pareggio: Catalano sguscia via sulla sinistra e mette in mezzo per Manfrellotti, il cui colpo di testa termina di poco alto.

Il secondo tempo

Trocini inserisce subito Renelus e il nuovo acquisto (nonché ex della partita) Capomaggio al posto di Grillo e dell’ammonito Adejo. Fuori anche Dall’Oglio per un problema muscolare, dentro Laaribi.

Al 52’ Reggina vicina al secondo gol: gran giocata di Porcino, che salta un paio di avversari e mette un cross rasoterra sul quale non arriva Barranco. Due minuti più tardi ospiti ancora pericolosi: discesa importante di Manfrellotti, palla per Bova, che spara alto da ottima posizione.

La Reggina, però, pian piano si scioglie e chiude il match: nel giro di otto minuti gli amaranto trovano i due goal che chiudono definitivamente la partita. Il primo a colpire è Renelus, abile a sfruttare l’indecisione di Polizzi, il secondo è invece Barranco – che anticipa tutti sul primo palo e trafigge per la terza volta i siciliani. 3-0 e partita chiusa: la Reggina fa il suo dovere e porta a casa i tre punti.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Girasole, Adejo (46’ Capomaggio), Ndoye; Porcino, Dall’Oglio (48’ Laaribi), Barillà (66’ Urso); Grillo (46’ Renelus), Barranco (77’ Rosseti), Ragusa. A disposizione: Martinez, Capomaggio, Cham, Giuliodori, Urso, Laaribi, Rosseti, Renelus, Perri. All. Trocini

CITTÀ DI SANT’AGATA (4-3-3): Polizzi; Fontana, Brugaletta, Demoleon, Leonardi; Bova, Nunzi, D’Amore (58’ (Valentini); Pussotto, Manfrellotti, Catalano. A disposizione: Minguzzi, Iuculano, Fricano, Valentino, Alioto, Gaffurri, Visintin, Flamia, Faccetti. All. Cataldi

ARBITRO: Sabri Ismail di Rovereto. Assistenti: Leo Posteraro di Verona e Axel Mastroianni di Mantova

MARCATORI: 20’ rig. Barillà (R), 65’ Renelus (R), 73’ Barranco (R)

NOTE: 14’ Adejo (R), Nunzi (S) Recupero: 3’ pt, 4’ st