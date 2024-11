La Reggina inizia a prendere forma. Quattro colpi sono arrivati, altri ne sono attesi a breve. Gli amaranto, che hanno annunciato un doppio allenamento congiunto (con il Bocale oggi, con il Borgo Grecanico sabato), hanno ufficializzato Colombi, Lombardi, Di Stefano e Camporese e sono in procinto di portare a casa Gagliolo, Dutu, Niccolò Pierozzi, Agostinelli e Ravaglia.

L’arrivo dei due portieri (Ravaglia e Colombi) permette di iniziare un giochino molto caro ad addetti ai lavori e tifosi: abbozzare l’undici tipo con cui la Reggina si presenterà ai nastri di partenza della Serie B 2022-23. Il modulo scelto da Inzaghi sarà il 4-3-3.

Portiere

Ravaglia o Colombi? Difficile dirlo, l’idea è che almeno inizialmente il ballottaggio si attesterà sul 50-50, un pò come fece Stellone con Micai e Turati nella stagione scorsa. A lungo andare, magari, chi farà meglio potrebbe prendere i galloni da titolare, ma all’inizio ci sarà grande incertezza.

Difesa

Camporese sarà la pietra su cui Inzaghi erigerà la sua difesa. Cionek e Gagliolo si giocheranno il posto al suo fianco, sempre tenendo presente il fatto che Bruno Amione possa tornare. Non è scontato, peraltro, che il polacco resti a Reggio fino a fine mercato, Aya invece partirà certamente. Sugli esterni attualmente ci sono Liotti e Giraudo, entrambi abituati a giocare sulla fascia mancina. L’ex Vis Pesaro però ha anche dimostrato di poter giocare a destra. E c’è sempre un Di Chiara che scalpita per tornare.

Il nuovo difensore della Reggina Michele Camporese

Centrocampo

Forse il cantiere più grande per Massimo Taibi. Il Ds amaranto ha portato a Reggio Lombardi, ma è molto probabile che l’ex Imolese non parta avanti nelle gerarchie. Crisetig sebbene non intoccabile sul mercato è tuttavia l’unico che attualmente giocherebbe senza dubbio, il sogno è di portare a Reggio almeno uno fra Mazzitelli e Folorunsho, sebbene quest’ultimo sia molto complicato. Andato via Bianchi, sarà interessante capire a quale ruolo verranno destinati Gavioli,rientrato in amaranto, ed Ejjaki, che nel finale di stagione aveva fatto intravedere ottime cose. Incognita Faty.

Attacco

C’è una certezza e si chiama Jeremy Menez. Situm sembra destinato ad andare via, Bellomo è richiesto dal Bari. Anche Rivas potrebbe salutare ma solo a fronte di una cospicua offerta, interrogativi forti anche su Laribi. Montalto e il neo arrivato Di Stefano si daranno battaglia, ma l’idea è che arrivi almeno un altro attaccante centrale di livello (Mulattieri?), considerando il lungo stop di Galabinov, che si è rotto il tendine d'achille

Inzaghi e Menez: insieme al Milan il francese segnò 16 gol

Rosa, undici tipo e obiettivi

Reggina 2022-23 ad oggi (4-3-3): COLOMBI; Giraudo, CAMPORESE, Cionek, Liotti; GAVIOLI, Crisetig, LOMBARDI (Ejjaki); Rivas, Montalto (DI STEFANO), Menez. Allenatore: Inzaghi.

*in attesa di ufficializzazione

in maiuscolo i nuovi acquisti

Obiettivi di mercato:N. Pierozzi (a, Fiorentina), Agostinelli (c, Fiorentina), Dutu (d, Fiorentina), Mazzitelli (c, Monza), Folorunsho (c, Napoli), Mulattieri (a, Inter), Di Chiara (d, Perugia), Obi (c, svincolato).

La rosa completa

Portieri (1): Colombi

Difensori (8): Aya, Camporese, Cionek, Liotti, Giraudo, Loiacono, Franco, Rechichi

Centrocampisti (10): Crisetig, Gavioli, Laribi, Bellomo, Provazza, Marcucci, Faty, Situm, Lombardi, Obi

Attaccanti (6): Menez, Ricci, Montalto, Galabinov, Rivas, Di Stefano

ACQUISTI - Di Stefano (a, Sampdoria, prestito), Colombi (p, Parma, definitivo), Lombardi (c, svincolato), Camporese (d, Pordenone, definitivo)

CESSIONI - Di Chiara (d, Perugia, fine prestito), Stavropoulos (d, svincolato), Lakicevic (d, svincolato), Denis (a, svincolato), Aglietti T. (p, svincolato), Kupisz (c, Pordenone, fine prestito), Micai (p, Salernitana, fine prestito), Bianchi (c, Cesena, definitivo)