L'avvento di Felice Saladini alla guida degli amaranto, in qualità di proprietario, dovrebbe aver spazzato via i dubbi relativi all'iscrizione al campionato

La tempesta dovrebbe essere definitivamente alle spalle. L'avvento di Felice Saladini alla guida della Reggina, in qualità di proprietario, dovrebbe aver spazzato via i dubbi relativi all'iscrizione degli amaranto al prossimo campionato. Utilizziamo il condizionale quasi pro forma, in attesa dell'ufficialità del disco verde di Covisoc e Figc. Ma quando arriveranno i via libera definitivi?

Le date

Partiamo col ricordare la scadenza di mercoledì 22 relativa alla deadline per la presentazione delle domande di partecipazione al prossimo campionato. A quel punto ci sarà da attendere fino al primo luglio: gli incartamenti che saranno giudicate dalla Covisoc e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativa entro tale data. Se la Reggina otterrà, come probabile, il via libera in prima istanza, già da allora gli amaranto saranno ammessi ufficialmente con ogni timore spazzato via.

In caso di parere avverso, invece, ci sarà tempo fino al 6 luglio per presentare ricorso. La composizione definitiva degli organici è prevista per le quarantott'ore successive, ovvero giorno 8.