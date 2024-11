L'esterno classe '94 conteso da Cosenza e Alessandria, il calciatore di origini nigeriane è invece in uscita da Pordenone, con Taibi al lavoro per riportalo a Reggio

Il mercato della Reggina è deflagrato. Gli amaranto saranno protagonisti di una sessione molto intensa, che vedrà molti ingressi e molti addii.

Saluti

Il primo dovrebbe essere quello di Daniele Liotti. Il laterale originario di Vibo Valentia è conteso fra Cosenza e Alessandria, con i rossoblù in netto vantaggio. Liotti è arrivato in riva allo Stretto nel gennaio di due stagioni fa. Laterale di spinta, dotato di ottima tecnica e duttilità, è stato fra i protagonisti della seconda parte della cavalcata dalla C alla B, siglando un gol indimenticabile per i tifosi amaranto in una partita contro la Ternana.

A volte ritornano

Chi, invece, potrebbe arrivare è Micheal Folorunsho. Il giocatore di proprietà del Napoli saluterà Pordenone dopo sei disastrosi mesi. Taibi, da tempo, ha ripreso quel corteggiamento che si era concluso in maniera deludente in estate, quando il calciatore romano era stato indirizzato dal club azzurro verso la corte neroverdi. Il ritorno a Reggio è una possibilità concreta, al punto che in mattinata Folorunsho ha pubblicato una Instagram story con una foto di un'esultanza in maglia Reggina.

Un posto in più

Queste due operazioni consentirebbero alla Reggina di liberare un posto in Lista A, quella dedicata agli over. Liotti, infatti, è un classe 1994, con Folorunsho che invece è nato nel 1998 e sarebbe iscritto nella Lista B, quella per i giocatori nati a partire da quell'anno.