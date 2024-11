Di Gregorio, Mazzitelli e Diaw. La Reggina si tuffa con grande forza sul mercato in entrata, guardando al Monza come possibile bacino per rafforzare la squadra che sarà affidata a Filippo Inzaghi. L’arrivo in panchina dell’ex giocatore del Milan e la presenza nella dirigenza biancorossa di Adriano Galliani sono un binomio che potrebbe far sì che l’asse fra Reggio Calabria e la Brianza diventi caldissimo in questa finestra di trasferimenti.

Tutti i nomi

Davide Diaw è il nome più caldo: rotta la trattativa col Modena, tiepida quella con la Spal che sta per chiudere Andrea La Mantia, l’ex Vicenza è un pallino di Taibi che già lo trattò in diverse sessioni di mercato. Reggina a caccia di un portiere, con Micai sempre in stand-by. Di Gregorio, nonostante l’ottima stagione in B, è stato messo dietro dall’arrivo di Cragno nelle gerarchie: potrebbe partire in prestito, gli amaranto ci vogliono provare. Il centrocampista Mazzitelli è il nome più complicato: la Reggina, specie se partisse Crisetig, avrà bisogno di innesti a centrocampo, visto che la trattativa per Gorisi è molto raffreddata.

Assodato che si sta cercando una sistemazione per Andrej Galabinov, gli amaranto sono in trattativa con l’Inter per Samuele Mulattieri. È forse l’ex Crotone il giocatore più vicino a sbarcare sullo Stretto, potrebbe esserci chiusura già prima del weekend, così come per Modolo. Chi vorrebbe un’accelerata della trattativa per il ritorno in amaranto è Gianluca Di Chiara. La trattativa col Perugia non dovrebbe essere troppo complicata, anche in virtù della forte volontà dell’esterno.