I tre punti nel recupero della 16esima giornata contro il CastrumFavara sono stati una boccata d’aria per la Reggina di Bruno Trocini. Una vittoria che ha permesso agli amaranto di riavvicinarsi sensibilimente alla vetta, che ora dista appena tre lunghezze.

Il tempo di rientrare dalla Sicilia e la Reggina deve già preparare il prossimo match, in programma al “Granillo” contro il Sant’Agata penultimo in classifica. All’andata gli amaranto vinsero 3-1, ora voglio ripetersi per restare in pressing sul Siracusa.

Sarà della sfida, con ogni probabilità, anche il nuovo acquisto Thiago Capomaggio – arrivato proprio dalla società biancoceleste dove, oltre a mettersi in mostra per le sue doti difensive, ha anche realizzato 5 reti in 18 presenze. Non male per un difensore centrale.

La Società dello Stretto, però, non ha il solo pensiero del campo, in quanto è anche impegnata sul fronte giudiziario. Nella giornata di martedì 14 gennaio la Scafatese ha, infatti, preannunciato ricorso nei confronti della Reggina.

I motivi? Dietro le lamentele dei campani ci sarebbero alcune questioni burocratiche inerenti al tesseramento dell’esterno offensivo Bertony Renelus.

Secondo una piattaforma ufficiale, pare che il calciatore risulti svincolato, nonostante il suo contratto sia stato regolarmente depositato. Rimane da verificare la procedura di rinnovo del tesseramento, obbligatoria per i calciatori stranieri nelle società dilettantistiche.

L’udienza è fissata per giovedì 23 gennaio, nel frattempo il Presidente Virglio Minniti appare sereno e fiducioso: «Noi siamo super tranquilli, attendiamo solo che la Federazione si pronunci in merito. Il nostro segretario ha fatto le opportune verifiche».