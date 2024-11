Padre e figlio insieme, uno con la maglia amaranto, l’altro con quella del Psg. Jérémy Ménez è sempre più integrato a Reggio Calabria. Non solo per il grande contributo che il francese regala a livello sportivo alla Reggina ma anche per l’attaccamento che il 7 dimostra anche sui social network. Nelle ultime ore, infatti, il calciatore ha postato una foto per celebrare il compleanno del figlio, scegliendo uno scatto col piccolo sul prato del Centro Sportivo Sant’Agata.

Tranquillità

Una bella scena, come le numerose con protagonista la famiglia Inzaghi, che testimonia quanto sia sano l’ambiente Reggina, componente sicuramente importante anche per far andar bene le cose dal punto di vista sportivo.