In riva allo Stretto, nel turno infrasettimanale, si affrontano le prime due: atteso un grande pubblico. Le possibili scelte di Inzaghi e Grosso

È il giorno di Reggina-Frosinone. Le prime due della classe si affrontano nel turno infrasettimanale, il sedicesimo del campionato di Serie B. In un Granillo dipinto di amaranto, con 14mila tifosi annunciati sugli spalti, la formazione di Inzaghi va a caccia dell’aggancio alla vetta della classifica. Arbitra Mariani, kick-off ore 15, gara visibile su Dazn, Sky ed Helbiz Live.

Inzaghi senza Obi e Santander infortunati. In porta dovrebbe esserci ancora Colombi, confermato dopo la buona prova di Brescia. Canotto favorito su Ricci e Cicerelli, ancora panchina per Lorenzo Crisetig.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Majer, Fabbian, Hernani; Rivas, Ménez, Canotto. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Obi e Santander

In casa ciociara viaggia verso il rientro dal 1' Mazzitelli. Ci sarà Rohden a destra, mentre in attacco Mulattieri è favorito su Moro, ma sarà ballottaggio fino all’ultimo. Caso e Garritano le ali. Out Lucioni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Mazzitelli, Boloca; Rohden, Garritano, Caso; Mulattieri.

Indisponibile: Lucioni