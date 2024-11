Il direttore generale avrebbe concluso la sua avventura in amaranto iniziata lo scorso mese di febbraio. L'ufficialità della decisione dovrebbe arrivare a breve

di Matteo Occhiuto

È già l’ora dell’addio per Giuseppe Mangiarano. L’ex dirigente del Trapani avrebbe, di fatto, concluso la sua avventura in riva allo Stretto, cominciata nei panni di Direttore Generale lo scorso febbraio. Mangiarano era arrivato in sostituzione del dimissionario Antonio Tempestilli.

L’addio, in realtà, era da tempo nell’aria. Il club e Mangiarano, tuttavia, hanno optato per attendere la fine del calciomercato, prima di salutarsi. Mangiarano è stato il quarto direttore generale dell’era Gallo, cominciata a inizio 2019, dopo Iriti, Gianni e lo stesso Tempestilli.

Questo l’elenco completo dei DG dell’era Gallo:

11 gennaio 2019-16 aprile 2019: Vincenzo Iiriti, dimesso

18 aprile 2019-26 maggio 2020: Andrea Gianni, risoluzione contrattuale

23 maggio 2020-10 febbraio 2021: Antonio Tempestilli, dimesso

12 febbraio 2021-Settembre 2021 (?): Giuseppe Mangiarano, risoluzione consensuale (?)