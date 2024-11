Mercato scoppiettante. La Reggina continua a inserire giocatori nella rosa di Inzaghi: l'ultimo è stato Emanuele Cicerelli. Anche lui vecchio pallino di Massimo Taibi, è stato annunciato dalla Lazio: arriva in prestito con obbligo di riscatto. Si completa, dunque, la batteria degli esterni: Rivas, Canotto, lo stesso Cicerelli e Federico Ricci, che in ritiro sta mostrando ottime cose a Filippo Inzaghi e si candida a essere l'assoluta sorpresa della Reggina 2022-23.

Due colpi ancora

Adesso la virata forte arriverà sui prossimi due acquisti: la punta e la mezz'ala di spessore. Gli obiettivi sono rispettivamente Santander (con Gori e Pettinari come alternative) e uno fra Valzania, Proia e l'ex Palermo Cocev. Anche qui, tuttavia, non sono escluse candidature last-minute e sorprese. Poi, come ribadito più volte, si cercherà un terzino destro e si terrà sempre una porticina aperta per i ritorni di Di Chiara e Bruno Amione.

Rosa extralarge

L'attuale parco giocatori a disposizione di Inzaghi, tuttavia, a oggi è veramente ampio, forse troppo. Attualmente sono 32 i calciatori a disposizione, una cifra che potrebbe lievitare addirittura a 34. È naturale che si debba operare un taglio di almeno cinque-sei elementi, lavoro che verrà effettuato da agosto in poi. Clicca qui per il riepilogo del calciomercato amaranto.

Ottime indicazioni a Lamezia

Il test di ieri al D'Ippolito ha comunque dato ottime indicazioni, con un Inzaghi decisamente soddisfatto. Il 12-0 sul Lamezia FC proietta gli amaranto ai prossimi due impegni: sabato il triangolare con Salernitana e Adana, venerdì prossimo il primo appuntamento ufficiale a Genova contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Di seguito i marcatori e gli schieramenti della Reggina.

Reggina 1° tempo: Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Lollo; Ricci, Montalto, Rivas (10' Agostinelli). Allenatore: Inzaghi.

Reggina 2° tempo: Ravaglia; Loiacono, Camporese (60' Situm), Gagliolo, Giraudo (60' Liotti); Lombardi (60' Ejjaki), Crisetig (60' Provazza), Gavioli; Canotto, Ménez, Agostinelli.

Marcatori: 2' Montalto, 7', 20' Lombardi, 25' Agostinelli, 29' Camporese, 35' Ricci, 45' Lombardi, 46', 49', 67' Canotto, 70' Agostinelli, 79' Loiacono.