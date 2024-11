Gli amaranto possono ancora accedere agli spareggi per la Serie A: ecco l'analisi di quello che può succedere nell'ultima giornata. Promozione per avere lo stadio pieno

Ultimo atto. La Reggina è pronta a vivere gli ultimi novanta minuti della regular-season. Al netto di quanto succederà al termine del campionato, di certo la squadra di Inzaghi vivrà un epilogo thrilling. Al Granillo arriverà l'Ascoli: sarà uno scontro diretto decisivo per l'accesso alla zona playoff, da cui la formazione dello Stretto è fuoriuscita nel corso della 37a giornata, con il ko di Bari. La società ha messo in atto una promozione con prezzi ridotti: l'obiettivo è avere uno stadio da 10mila persone che possano spingere i ragazzi di Inzaghi verso la conquista dei tre punti. Poi ci si attaccherà, romanticamente, alla radiolina, sperando che arrivino notizie positive da Parma e Palermo in primis. Con Bari, Südtirol, Cagliari e Parma già certe della post-season, sono solamente due i posti a disposizione. A contenderseli sono sei formazioni: Venezia e Palermo oggi sarebbero dentro, poi sperano Pisa, Ascoli, Reggina e Como.

Le cose, per gli amaranto, si sono chiaramente complicate a Bari. Anche un punto sarebbe stato molto utile, la sconfitta del San Nicola costringerà Hernani e soci a vincere contro l'Ascoli, sperando in combinazioni favorevoli dagli altri campi. Partiamo dal ribadire classifica e calendario:

7. Venezia 49

8. Palermo 48

9. Pisa 47

10. Reggina 47

11. Ascoli 47

12. Como 46

Nell'ultima giornata, si giocheranno:

Parma-Venezia

Palermo-Bresca

Reggina-Ascoli

Pisa-Spal

Cittadella-Como

Combinazioni

Di fatto, per entrare nelle prime otto la Reggina dovrà sostanzialmente battere l’Ascoli al Granillo, bissando la vittoria dell'andata. Oltre a questo servirà un risultato diverso dalla vittoria di almeno due tra le squadre che la precedono(Venezia, Palermo e Pisa). Per quanto riguarda gli scontri diretti, invece, gli amaranto sono avanti praticamente con tutti, eccetto che con il Pisa. Con l'Ascoli, chiaramente, dipenderà dal match del Granillo, ma la classifica avulsa con i marchigiani dovrebbe servire a poco. Molto poco realistica, anche se in piedi per l’aritmetica, l’ipotesi di qualificarsi con 48 punti.

Volendo sintetizzare in maniera estrema Reggina va ai playoff se:

Pareggia con l'Ascoli e...

il Palermo e il Pisa perdono, il Como e il Modena non vincono

Vince con l'Ascoli e...

il Venezia pareggia o perde, a prescindere dal risultato del Pisa e del Palermo

il Venezia perde e il Pisa non vince

il Venezia perde e il Palermo non vince

In caso di vittoria di Venezia e Palermo, la Reggina sarebbe certamente fuori dalla post-season.