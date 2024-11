L'amour toujours è un pezzo storico della musica dance italiana. Una di quelle canzoni immancabili nella playlist di ogni dj, un evergreen targato Gigi Dag incapace di deludere. Una musica che sembra perfetta a far da colonna sonora a due uomini legati alla Reggina. Uno è Jérémy Ménez, da due anni amaranto e pronto a continuare la sua avventura in riva allo Stretto. A Reggio è sbarcato anche Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del club di via delle Industrie. Un tandem altisonante che nel 2014-2015 si compose per la prima volta, colorato del rossonero del Milan.

Record per Jeremy

Il club all’epoca di Silvio Berlusconi, otto anni fa, cercava di uscire dalla penombra della metà classifica della stagione precedente. Per farlo si affidò al tesseramento del francese, reduce dall’esperienza al PSG, e alla promozione dalle giovanili dell’indimenticato bomber Pippo. La coppia, per certi versi, funzionò, almeno per quanto riguarda il rendimento del numero 7: furono 16 i gol stagionali di Ménez in un Milan che giunse decimo. Fu record assoluto per Jérémy, che anche in seguito non riuscì mai ad avvicinarsi a una simile cifra.

Certi amori non finiscono…

Per mantenerci sul musicale, potremmo dire che certi amori non finiscono, fanno giri e poi…si ritrovano a Reggio Calabria. I destini di Inzaghi e Menez si riallacciano in riva allo Stretto, nella speranza che si ripeta la bontà del prodotto offerto dal tandem composto dall’ex campione del Mondo e dal 7 amaranto. I tifosi sognano, sulle note vibranti di Gigi Dag.