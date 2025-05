La notizia è di quelle che fanno rumore. A pochi giorni dalla finale play off contro la Scafatese, la Reggina dovrà scendere in campo senza il supporto del suo popolo. Ad oggi, la probabilità che la sfida si giochi a porte chiuse è molto alta, dopo la dura sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a seguito dei comportamenti tenuti dai propri tifosi durante la partita contro la Vibonese.

Nel comunicato ufficiale si legge:

«Ammenda di euro 3. 000,00 e una gara a porte chiuse alla Reggina 1914 SSD A R. L. per avere propri sostenitori: introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (22 fumogeni) all’interno del settore loro riservato, provocando alcuni minuti di ritardo all’inizio della gara, per mancanza di visibilità; fatto indebito ingresso, al termine del primo tempo, all’interno dell’area degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento del Commissario di campo e di alcuni dirigenti della società; lanciato 3 bottigliette piene d’acqua sul terreno di gioco colpendo alcuni tesserati della società avversaria. Infine, al termine della gara, veniva aperto il cancello centrale della tribuna ed alcuni sostenitori della società di casa entravano indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 78, 111 e 133 e dell’idoneità dei lanci ad arrecare danni all’incolumità fisica dei presenti. »

Una nota durissima, che oltre alla multa, prevede appunto una gara a porte chiuse: condizione che, salvo clamorosi ribaltoni, riguarda proprio la sfida in programma al “Granillo” contro la Scafatese. Il clima playoff si tinge di amarezza per i tifosi amaranto, che rischiano seriamente di non poter essere sugli spalti nel momento più importante della stagione.