Si profila una corsa a due per la panchina amaranto. Oltre all'ex allenatore del Catanzaro, spunta l'attuale tecnico della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici

REGGIO CALABRIA - Per la panchina della Reggina è sfida a due tra l'ex Catanzaro Ciccio Cozza e l'attuale tecnico della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici. Quest'ultimo vorrebbe concludere la sua esperienza in viola ritornando ad allenare in Lega Pro dove in passato ha guidato il Figline.