Sono giorni frenetici in casa Reggina, soprattutto dopo il passaggio di proprietà quasi in mano alla cordata guidata da Claudio Lotito, attuale patron della Lazio. C'è tanto sul tavolo, dalle trattative di mercato (con diverse richieste per i giocatori amaranto) alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ancor prima che di un allenatore.

Direttore sportivo cercasi

Ed è proprio su questo che si incentra l'attenzione in quel di Reggio: la ricerca di un direttore sportivo. Nelle ultime settimane tanti sono stati i nomi fatti, ma sempre nella cerchia delle ipotesi dal momento che la scelta definitiva non è stata fatta. Noti innanzitutto i nomi di Antonello Laneri e Antonio Mazzei. Il primo è reduce dall'esperienza al Siracusa ma, nel corso del suo recente operato, non bisogna dimenticare le parentesi a Trapani e Catania. Sempre in orbita invece il nome di Mazzei, fresco vincitore del campionato di Serie D (girone I) come ds del Savoia, che lui ha saputo ben costruire e plasmare. Quest'ultimo inoltre è calabrese e potrebbe essere una "scelta interna" molto interessante, viste anche le sue qualità.

Nelle ultime ore, però, è spuntato anche un altro nome che è riconosciuto in Carlo Susini. Quest'ultimo, infatti, è "legato" a Claudio Lotito poiché ha contribuito alla cavalcata della Salernitana e dunque i due si conoscono molto bene. Insomma, tutto è in evoluzione e in casa Reggina c'è tanto fermento, anche per capire le effettive ambizioni stagionali della società.