Agli ordini del signor Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato dai guardalinee Amarante della sezione di Castellammare di Stabia e Cammarota della sezione di Nola, Reggina e Nuova Igea Virtus scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Jallow, Magrassi.

In panchina: Madia, De Mori, Girasole R., Specker, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma, Guida.

Allenatore: Marchionni.

NUOVA IGEA VIRTUS: Creuso, Martinoli, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Harper, Faccetti, Calafiore, Khamlich, Aiello, Tumminelli.

In panchina: De Giosa, Longo, Samake, Vacca, Tolomello, Ursino, Acampa, Ferrara, Ciaramella.

Allenatore: Ferraro.