Giornata capitale in casa Reggina. Sarà discusso nella tarda mattinata in Figc, infatti, il deferimento legato alla scadenza federale di febbraio, non rispetta dagli amaranto all'interno del più ampio discorso del concordato con il tribunale. Il verdetto, che potrebbe arrivare già nel primo pomeriggio, potrebbe portare in dote agli amaranto dai 2 ai 4 punti di penalizzazione, almeno in prima istanza, da scontarsi nel campionato in corso.

Di seguito tutte le tappe della vicenda, in attesa del verdetto odierno, di cui vi documenteremo in tempo reale.

Tutte le tappe della vicenda deferimento