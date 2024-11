Allungare la striscia di risultati utili di fila. Questo l'obiettivo della formazione amaranto impegnata nella difficile trasferta di Matera

REGGIO CALABRIA - Continuità nei risultati e tanta determinazione. E’ quanto chiede - sul sito ufficiale della Reggina - mister Francesco Cozza alla sua squadra, alla vigilia della gara col Matera, valida per l’ottavo turno di campionato di Lega Pro. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico amaranto, poco prima della partenza per la Basilicata: “La vittoria nel derby col Cosenza ci ha permesso di lavorare in settimana con ancora più serenità. Sapevamo che presto la fortuna ci avrebbe assistito, di fatto il nostro problema era solo quel pizzico di precisione in fase di finalizzazione e non le prestazioni, che al contrario sono sempre state soddisfacenti. Col Cosenza è stato tutto perfetto. Adesso serve solo dare continuità ai nostri risultati. Alla gara col Matera ci siamo preparati con lo stesso impegno e determinazione di sempre. Ciò che conta, e lo dico sempre ai ragazzi, è la voglia di vincere. Solo con una mentalità vincente si riescono a conquistare determinati risultati. Domani sera col Matera sarà sicuramente una bella sfida. Il nostro avversario è stato costruito per vincere e gioca un buon calcio. Massimo rispetto per la squadra di Auteri, ma, sebbene la gara sia da non sottovalutare, non temo nulla: se i ragazzi mettono in pratica quanto provato in settimana, allora vorrà dire che dallo stadio di Matera usciremo vincitori, anche perché in campo si scende 11 contro 11”. (ab)