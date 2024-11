Dopo una giornata di dibattimento, è arrivata la sentenza per il club amaranto sul caso scadenze federali. Ecco come è andata

La Procura Federale ha richiesto per la Reggina 3 punti di penalizzazione per quanto riguarda il caso delle scadenze, che a seguito del verdetto sono stati confermati. Il dibattimento si è aperto questa mattina sul deferimento di febbraio per gli amaranto, con la richiesta minore rispetto al peggiore dei casi, che prevedeva da un minimo di due a un massimo di quattro punti..

Ore 17.30 - Reggina penalizzata di 3 punti

Dopo una giornata di dibattimento, è arrivata la sentenza per la Reggina sul caso scadenze federali. Il Tribunale Federale ha condannato gli amaranto con tre punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva: ricordiamo, tuttavia, che tale decisione riguarda solo il primo deferimento, relativo alle scadenze mancate nel mese di febbraio. Accolta, dunque, la richiesta della Procura: una pena intermedia fra quella che poteva essere la sanzione minima (di due punti) e la massima di quattro.

La sentenza del Tribunale federale cambia la classifica di Serie B. La Reggina perde tre punti e due posizioni, scivolando dal quinto al settimo posto, scavalcata da Parma e Cagliari. Si assottiglia la forbice sul nono posto, occupato da Modena, Palermo e Ternana: adesso sono tre i punti di vantaggio per la banda di Inzaghi. Ecco la nuova graduatoria.

Classifica

Frosinone 67, Genoa 63 (-1), Bari 57, Südtirol 52, Parma e Cagliari 48, Reggina (-3) e Pisa 46, Modena, Ternana e Palermo 43, Ascoli 42, Como 41, Venezia 39, Cittadella e Cosenza 37, Perugia 34, Spal 33, Brescia 32, Benevento 30.

Ore 18 - La nota ufficiale

«Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti».