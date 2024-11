Il mister perugino ad oggi è l’opzione più calda, sebbene come detto sia affiancato da diverse alternative, seppur ben più complicate

Tanti, forse troppi, per la panchina della Reggina. L’accordo con Roberto Stellone è definitivamente deflagrato, lasciando gli amaranto con una nuova scelta da compiere.

Un allenatore a libro paga c’è già, ma dopo l’iniziale tentativo la pista legata ad Alfredo Aglietti ha momentaneamente perso quota. Difficile che ci sia un ritorno in panchina dell’ex attaccante: troppo convergenti le idee sul progetto tecnico.

Soluzione

Il board dirigenziale amaranto sta vagliando diversi profili: ci sono tantissimi allenatori in Serie B rimasti senza panchina. Fra questi Serse Cosmi, ex Crotone: il mister perugino ad oggi è l’opzione più calda, sebbene come detto sia affiancato da diverse alternative, seppur ben più complicate. Sviluppi sostanziali arriveranno nelle prossime 48 ore.